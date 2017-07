Pub

O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, mostrou-se hoje preocupado com o incêndio que está a lavrar desde quarta-feira no seu concelho e que está a aproximar-se de alguns aglomerados habitacionais em Póvoa de Cervães.

Em declarações à Lusa, João Azevedo explicou que as chamas continuam a lavrar em Contenças e Póvoa de Cervães, sendo nesta última povoação que as chamas ameaçam chegar a alguns aglomerados habitacionais.

"As pessoas continuam nas suas casas, mas atentas ao desenvolvimento da situação", referiu por volta das 18:30.

O autarca aproveitou ainda para deixar um apelo à população do concelho, solicitando-lhe que esteja atenta, já que não considera normal que surjam tantos incêndios em pouco tempo.

"Peço aos cidadãos que estejam atentos e vigilantes a estes atos de terrorismo que estão a acontecer. A situação é de extrema preocupação e emergência", acrescentou.

O incêndio que se encontra a lavrar no concelho de Mangualde, distrito de Viseu, teve início perto do meio-dia de quarta-feira, em Abrunhosa do Mato, freguesia da Cunha-Baixa.

Às 18:30 encontravam-se no teatro de operações perto de duas centenas de bombeiros, apoiados por mais de 60 meios terrestres e quatro meios aéreos.