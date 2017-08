Pub

Incêndios mobilizam 194 operacionais

Dois incêndios que atingiam às 17:00 o concelho de Resende, em Viseu, obrigaram hoje à ativação dos planos distrital e municipal de emergência e proteção civil.

A página de Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil diz que estes dois incêndios mobilizam, às 17:00, 194 operacionais, 45 veículos e dois meios aéreos.

Em Vila Verde, freguesia de São Martinho de Mouros, estão 110 operacionais e 23 viaturas.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Já em Talhada, freguesia de Ovadas e Panchorra, estão 84 operacionais, 22 viaturas e dois meios aéreos.

O presidente da Câmara de Resende, Garcez Trindade, explicou à Lusa estar preocupado com estes dois focos e disse já ter apelado ao Governo para ajudar com meios aéreos.

"Já pedimos a intervenção do comando distrital e da senhora Ministra da Administração Interna para nos ajudarem com meios aéreos. Estamos cercados pelo fogo. Hoje, o fogo pegou por todo o lado. Estamos em Ovadas de Cima, com o fogo a 30 metros das casas. Estivemos duas semanas com uma situação calma e isto foi uma ação concertada", disse.