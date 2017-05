Pub

Jorge Gomes disse que foram consumidos pelas chamas 12 vezes mais hectares do que no ano passado

O secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, afirmou esta quarta-feira em Viana do Castelo que a área ardida este ano, comparativamente a igual período do ano passado, é "assustadora" com "12 vezes mais hectares consumidos que em 2016".

"Em 2017 já tivemos em Portugal 4.848 ignições e já temos uma área ardida de 13.005 hectares enquanto, no ano passado, tínhamos 1.203 hectares para 886 ignições", afirmou o governante durante a apresentação do Dispositivo de Combate a Incêndios Florestais (DCIF) para este ano no distrito de Viana do Castelo.

"Treze mil hectares para a mesma época, quando no ano passado havia mil hectares. Se tivemos, no ano passado, um ano tão mau como tivemos, se tudo for levado à proporção, então seria muito mau este verão. Vamos ver se não é", reforçou o governante.

Jorge Gomes adiantou que, este ano, as condições climatéricas não têm ajudado.

"É um ano extraordinariamente seco, em que há muita matéria combustível que está pronta para arder. Isto não é para desanimarmos. Só nos motiva e obriga-nos a estar atentos e a preparar com mais força e mais determinação o combate do verão que aí vem", disse.

O secretário de Estado da Administração Interna anunciou para o distrito de Viana do Castelo, a partir de 1 de julho, no início da chamada "fase Charlie", um "reforço do poder de ataque" aos fogos florestais com mais 13 equipas, constituídas por 65 bombeiros".

Jorge Gomes avançou que, este ano, o dispositivo nacional de combate aos incêndios florestais vai ser reforçado, durante a época oficial de incêndios florestais, que arranca a 15 de maio e se prolonga até meados de outubro, com 1.350 militares do exército que irão complementar o trabalho dos bombeiros na fase de rescaldo dos fogos.

O governante adiantou que aqueles militares "vêm para o terreno depois de terem recebido formação e com equipamento específico".

O comandante do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS), Marco Domingues, revelou que "até 09 de maio, registaram-se na região 569 ignições".

O distrito de Viana do Castelo apresenta uma área total, aproximada, de 220 mil hectares, dos quais 162 mil hectares de espaço florestal e 51.200 hectares de espaço agrícola.

Nos dez concelhos do Alto Minho residem cerca de 250 mil habitantes. A região dispõe de doze corpos de bombeiros, apenas um profissional, com um total de 655 operacionais.