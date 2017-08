Pub

Pode haver necessidade de se cortar também a A25, diz GNR

O troço do antigo IP5 (Itinerário Complementar N.º 5) entre Porto da Carne e Alvendre, no concelho da Guarda, está hoje cortado ao trânsito devido a um incêndio rural, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda adiantou à Lusa, pelas 17:30, que aquele troço rodoviário estava cortado há cerca de uma hora devido ao fogo que começou pelas 14:31 na zona de Lageosa do Mondego, no concelho de Celorico da Beira.

"O fogo está a progredir e pode vir a haver necessidade de se cortar também a A25 [autoestrada que faz a ligação Aveiro -Vilar Formoso]", vaticinou a fonte.

Pelas 17:40 o incêndio estava a ser combatido por 80 elementos, 20 veículos e um meio aéreo, anuncia a página na internet da Proteção Civil.

De acordo com a fonte, outro incêndio rural, que começou pelas 13:44 numa área de mato da Freguesia de Fernão Joanes, no concelho da Guarda, envolvia no seu combate 154 homens, 41 veículos e três meios aéreos.

A fonte da GNR disse ainda à Lusa que devido a este incêndio, a Estrada Nacional EN 18-1 "esteve momentaneamente cortada" à circulação rodoviária.