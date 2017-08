Pub

Fogo começou em Vila de Rei e alastrou a Mação

O presidente da Câmara do Sardoal anunciou que o incêndio florestal que lavra desde o vizinho concelho de Mação está a obrigar a evacuar, por precaução, várias aldeias do município.

"Estamos a evacuar um conjunto de aldeias, entre as quais Vale das Onegas, Saramaga e Tojeira", afirmou à agência Lusa o autarca António Miguel Borges.

O presidente da autarquia do distrito de Santarém explicou que a retirada dos habitantes destas aldeias do concelho do Sardoal se justifica como medida de precaução, depois de as chamas terem tomado proporções sem controlo.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Este incêndio já começou há uns dias, mas houve um reacendimento ontem [terça-feira] por volta das 17:30, que foi o que deu origem a todo este aparato que hoje está a acontecer, porque as coisas estavam relativamente calmas", adiantou Miguel Borges.

As chamas, que tiveram origem em Vila de Rei, distrito de Castelo Branco, alastraram ao concelho de Mação e, "a meio da tarde de hoje, passaram para o Sardoal", acrescentou o presidente da autarquia.

As pessoas deslocadas das aldeias foram encaminhadas para instalações da Santa Casa da Misericórdia do Sardoal.