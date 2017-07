Pub

"A situação é muito grave", disse o presidente da Câmara de Mação

Várias aldeias estavam "em risco" no concelho de Mação às 12:10 de hoje devido a reacendimentos e novos focos de incêndio, com chamas a lavrar nas freguesias de Carvoeiro, Envendos, Cardigos, Ortiga e União de Freguesias de Mação.

"A situação é muito grave, com reacendimentos em Carvoeiro, Envendos e Cardigos, e novos focos de incêndio em freguesias como Ortiga e Mação, que estão a obrigar os bombeiros a correr de um lado para o outro e a uma dispersão de meios de combate no terreno", disse à Lusa o presidente da Câmara de Mação, no distrito de Santarém, Vasco Estrela.

Na Sertã, à mesma hora, a situação operacional circunscrevia-se a "rescaldos e consolidação" do incêndio que deflagrou naquele município de Castelo Branco no domingo à tarde e que alastrou ao vizinho município de Proença-a-Nova, ainda em Castelo Branco, e a Mação, já no distrito de Santarém, afirmou à Lusa o responsável pela Proteção Civil Municipal, Rogério Fernandes.

O incêndio que deflagrou na Sertã estava a ser combatido às 12:30 por 1.044 operacionais, apoiados por 327 viaturas e 12 meios aéreos, segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Duas novas ocorrência em Mação, em Mantela e Ortiga, mobilizavam, às 12:30, 68 operacionais, 20 viaturas e um meio aéreo, segundo a ANPC.