Também a EN3, entre Penhascoso e Mouriscas, está encerrada ao trânsito

A Autoestrada da Beira Interior (A23) foi cortada esta sexta-feira, pelas 13:55, entre o nó de Mouriscas e o nó de Mação, no distrito de Santarém, devido ao incêndio que lavra na região, disse à Lusa fonte da GNR.

De acordo com a GNR, a A23 está interdita ao trânsito nos dois sentidos, por causa do incêndio que deflagrou quarta-feira no concelho de Mação.

Além da A23 está cortada a Estrada Nacional 3 entre Penhascoso (concelho de Mação) e Mouriscas desde as 15:45.

A alternativa à circulação do trânsito é a EN118.

De acordo com a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o incêndio em Mação deflagrou às 00:01 de quarta-feira, sendo combatido às 16:00 de hoje por 716 operacionais, 218 meios terrestres e dez meios aéreos.