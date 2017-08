Pub

O incêndio que hoje deflagrou num armazém de louças em Óbidos, no distrito de Leiria, encontra-se já em fase de rescaldo, disse à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

O incêndio deflagrou às 06:15 de hoje num armazém de louças na freguesia de Santa Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa.

Pelas 09:30, o incêndio estava em fase de rescaldo, estando no local 68 operacionais, apoiados por 23 viaturas, adiantou a mesma fonte, que desconhece as causas do fogo.

O armazém está situado junto a outros armazéns daquela localidade do concelho de Óbidos.