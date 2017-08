Pub

Uma coluna de fumo é visível de Lisboa e de outras áreas da zona

Um incêndio deflagrou ao final da tarde na freguesia de Caparica e Trafaria, Almada, perto dos silos da Repsol. As chamas estão a ser combatidas por 111 operacionais, apoiados por 30 veículos, segundo informação da página da Proteção Civil.

Uma coluna de fumo é visível de Lisboa e de outras áreas da zona, como mostram imagens partilhadas nas redes sociais. Segundo a mesma fonte o incêndio deflagrou às 19.19 em Murfacém, numa zona de mato com algum pinhal.

As chamas estão "muito intensas no local", disse à Lusa fonte do Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS), mas os "pontos sensíveis" como habitações e silos estão "protegidos". O incêndio tem apenas uma frente ativa.