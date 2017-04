Pub

Chamas lavram na freguesia de Folhadela

Um meio aéreo, 74 operacionais apoiados por 19 viaturas combatem um incêndio, no distrito de Vila Real, na freguesia de Folhadela, segundo informação da Autoridade Nacional da Proteção Civil.

Contactados pela Lusa, os bombeiros locais confirmaram a ocorrência em povoamento florestal, com início próximo das 12:00 deste domingo.

Nos cerca de 30 registos de fogos, pelas 16:30, a proteção civil indica ainda dois meios aéreos no combate a chamas em mato, na freguesia de Pinheiro, no distrito de Braga. No local estão ainda 37 operacionais e 12 viaturas.