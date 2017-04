Pub

Um incêndio deflagrou hoje numa sucateira, em Lourosa, no concelho de Santa Maria da Feira, mas já se encontra em rescaldo, revelou à Lusa fonte dos bombeiros locais.

De acordo com outra fonte, do Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro, o incêndio, que atingiu a empresa Auto-Manaiacar, no lugar de Argoncilhe, junto à nacional 1, terá começado num camião estacionado na empresa, tendo-se propagado a outro.

A mesma fonte confirmou à Lusa que no local estão 41 bombeiros e 13 viaturas.

Segundo os bombeiros de Lourosa, não há feridos a registar.