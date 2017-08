Pub

Chamas deflagraram no rés-do-chão mas não causaram vítimas

Um incêndio no rés-do-chão de um prédio habitacional de 13 andares em Sacavém, Loures, sem causar vítimas, levou hoje à retirada dos habitantes que se encontravam no interior, informou fonte dos Bombeiros de Sacavém.

De acordo com a mesma fonte, o fogo começou ao nível do rés-do-chão do prédio e ficou confinado ao local, não tendo causado vítimas.

Os bombeiros realçaram que os habitantes que se encontravam no prédio "foram retirados por precaução", sem quantificar.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) na internet, o alerta foi dado às 11:35 e no local estavam, às 12:40, 27 operacionais, ajudados por nove viaturas.