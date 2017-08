Pub

O fogo já se encontra em fase de rescaldo

Um incêndio deflagrou hoje numa zona de mato na escarpa das Fontaínhas, no Porto, mas de acordo com os Bombeiros Sapadores do Porto "não há habitações em risco".

De acordo com a fonte, o fogo já se encontra em fase de rescaldo.

"Os elementos ainda se encontram no terreno, mas a indicação que temos é que não há casas em risco", sublinhou, referindo que por precaução o trânsito foi interrompido na Avenida Gustavo Eiffel.