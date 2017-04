Pub

Fumo propagou-se a todo o edifício, que terá de ser alvo de pinturas e limpeza.

Um incêndio na Igreja de Cedofeita, no Porto, destruiu a zona da pia batismal, disse fonte dos Bombeiros Sapadores, segundo a qual o fumo se propagou a todo o edifício, que terá de ser alvo de pinturas e limpeza.

Cerca das 08:30, os Bombeiros Sapadores do Porto receberam o alerta de "muito fumo a sair" da igreja, com a indicação de que o incêndio já estaria extinto, referiu à Lusa a mesma fonte.

À chegada, porém, os bombeiros aperceberam-se de que o fogo "se tinha propagado a um teto falso junto à zona dos batismos, a uma altura de oito metros".

"O princípio do incêndio deu-se na zona onde se costuma pôr as velas e por causa do calor o fogo propagou-se por convexão ao teto", relatou.

Segundo os bombeiros, o fogo foi dado como extinto pelas 11:10, tendo ficado destruídos o teto falso na zona da pia batismal e a zona das velas.

"O fumo propagou-se ao resto da igreja, que vai necessitar de pinturas e limpeza", afirmou.

No local estiveram 16 elementos e quatro viaturas dos Bombeiros Sapadores do Porto.