Um bombeiro sofreu ferimentos ligeiros e teve de ser assistido

Um incêndio, que deflagrou cerca das 23:30 de sexta-feira, destruiu dois edifícios no centro da cidade de Guimarães e provocou ferimentos ligeiros num bombeiro, que foi assistido no local, disse hoje à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Guimarães.

De acordo com a fonte, nos dois edifícios, com cinco alojamentos, moravam 13 pessoas, mas apenas uma foi realojada pelos serviços municipais.

As causas do fogo, que foi extinto cerca da 01:00 de hoje, ainda estão a ser apuradas. As chamas foram combatidas por 44 bombeiros, auxiliados por 12 viaturas.