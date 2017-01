Pub

Um dos feridos está em estado grave. Estiveram 29 operacionais no local

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira à tarde num apartamento do primeiro piso em Massamá, no concelho de Sintra. Do incêndio urbano num prédio de três pisos resultaram quatro feridos, um em estado grave devido a trauma e três ligeiros por inalação de fumo.

Todas as vítimas foram assistidas no local.

O alerta foi dado às 16:59, segundo o CDOS de Lisboa, e às 17:45 o fogo foi dado como dominado.

No local estiveram 29 operacionais e 11 viaturas entre os bombeiros, o INEM e as autoridades.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Queluz admitiu que, em consequência do fogo, exista a necessidade de assegurar o realojamento de alguns moradores, mas ainda não dispunha do número exato de residentes afetados.

As causas do incêndio estão a ser apuradas.

