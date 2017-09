Pub

O alerta foi dado às 14:58

Um incêndio deflagrou esta sexta-feira numa área de mato perto do bairro do Vale do Forno, em Odivelas. O site da Proteção Civil informava que estavam 82 operacionais dos bombeiros a combater as chamas, apoiados por 27 viaturas.

Em entrevista à Sic, fonte dos bombeiros garantiu que as habitações estão salvaguardadas e que o incêndio nunca chegou perto das casas.

Segundo o Correio da Manhã, a coluna do fumo é visível a partir de vários pontos da cidade de Lisboa, incluindo Benfica, Carnide e Rato.

A área onde deflagrou o incêndio fica no limite do município de Odivelas, tendo as chamas chegado ao vizinho concelho de Lisboa, à área da Urbanização Quinta dos Alcoutins, no Lumiar.

Nas redes sociais, estão a ser partilhadas imagens do incêndio.