Incêndio foi extinto mas houve um reacendimento

Há pelos menos seis feridos num incêndio que deflagrou esta tarde num prédio na rua Tito de Morais, na Ameixoeira. As chamas começaram no 3º andar e foram extintas mas houve um reacendimento no 4º piso.

As vítimas são um homem de 30 anos, um rapaz de 12 anos e quatro mulheres de 90, 73, 57 e 52 anos. Cinco das vítimas foram encaminhadas para o Hospital Santa Maria, segundo fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, e uma foi atendida no local. Todas as vítimas foram atendidas por inalação de fumo.

O alerta foi dado às 16:40 e a fonte do RSB disse à agência Lusa que o fogo foi dado como extinto às 17:02, mas mais tarde registou-se "um reacendimento no piso superior".

No combate às chamas estão oito viaturas do Bombeiros Sapadores apoiados por 22 elementos. As causas do incêndio ainda não foram apuradas.

Em atualização