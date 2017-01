Pub

A fissura foi descoberta por Cook graças a imagens do Google Earth, há dois anos. Veja as imagens

Uma fissura de mais de três quilómetros de comprimento apareceu no deserto do Arizona. Imagens recolhidas por drone pelos serviços geológicos do estado norte-americano mostram a extensão da fissura que apareceu na área entre Casa Grande e Tucson.

"Em algumas áreas tem uma largura de 3 metros e entre 7,5 e 9 metros de profundidade", disse o geólogo Joseph Cook ao site Live Science.

A fissura foi descoberta por Cook graças a imagens do Google Earth, há dois anos. Mas quando o geólogo foi ao terreno descobriu que já era muito maior do que parecia. E não é a única:o Arizona tem muitas destas falhas. A culpa, diz Cook, é da sobre-exploração dos aquíferos, retirando água para a agricultura.

