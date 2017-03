Pub

João Maria queixa-se de discriminação por parte da hierarquia da Igreja, que o afastou do coro

A comunidade católica de Castanheira de Pera pode ficar mais um domingo sem coro na missa, por falta de entendimento entre a diocese de Coimbra e o maestro do coro. João Maria esteve reunido esta segunda-feira com o vigário-geral, padre Pedro Miranda, mas após quase três horas de argumentação e contra-argumentação, o encontro foi inconclusivo, segundo conta o Jornal de Notícias.

"Eles querem ganhar este braço de ferro e pediram-nos para pararmos com o protesto, mas nós entendemos que temos razão e vamos continuar a lutar por isso", justificou o maestro.

Este conflito arrasta-se desde fevereiro, quando João Maria foi afastado da direção do coro, por alegada "indisciplina e insubordinação" para com o pároco de Castanheira de Pera, José Carvalho. Porém, o maestro alega que a sua expulsão se deveu ao facto de ter assumido publicamente uma relação homossexual, e não aceita o seu afastamento. Com ele estão os elementos do coro, que se têm apresentado nas missas vestidos de preto, num sinal de luto com a decisão.

João Maria fez acompanhar do namorado David Dinis na reunião com o vigário-geral.