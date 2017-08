Pub

A mulher, sofre de demência e diabetes, foi encontrada quase 48 horas após ter deixado o lar onde se encontrava, em Lordemão

Uma mulher de 79 anos que estava desaparecida desde a tarde de sexta-feira, de um lar em Coimbra, foi encontrada hoje com saúde, disseram à agência Lusa fontes da família e da PSP.

A idosa foi descoberta pouco antes das 12:00, numa área florestal "um pouco longe do lar", em Lordemão, arredores da cidade, com ajuda de uma equipa cinotécnica privada contratada pela instituição, informou a fonte policial.

A mulher, que "padece de demência e diabetes", segundo a neta, Inês Silva, foi encontrada quase 48 horas após ter saído da instituição.

"A minha avó estava num monte que é visível das traseiras do lar", contou hoje a jovem à Lusa, depois de ter falado ao telefone com a familiar, que foi observada no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

Inês Silva adiantou que, aparentemente, a idosa "está bem", apesar dos problemas de saúde crónicos e de ter passado duas noites ao relento, sem comer nem beber.

Por sua vez, a fonte do Comando Distrital de Coimbra da PSP referiu também que a mulher "parecia estar sóbria", tendo dado a entender aos polícias que "não queria ser encontrada, nem regressar à instituição".

A mulher reside habitualmente em Telhadelas, freguesia de Cernache, no mesmo concelho de Coimbra.