Pub

Estudo divulgado pela American Association for the Advancement of Science afirma que o grupo de asteroides terá aproximadamente quatro mil milhões de anos

Astrónomos identificaram uma família de asteroides, entre as órbitas de Marte e Júpiter, que é quase tão antiga como o Sistema Solar, uma descoberta, dizem, que poderá ajudar a perceber como estes corpos rochosos e os planetas se formaram.

Segundo o estudo, divulgado esta quinta-feira em comunicado pela American Association for the Advancement of Science, editora da revista científica Science, o grupo de asteroides terá aproximadamente quatro mil milhões de anos.

O comunicado não esclarece como os astrónomos identificaram esta família antiga de asteroides.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

No Sistema Solar inicial, o material rochoso era acumulado em corpos chamados planetesimais, que se juntaram para formar planetas ou se fixaram na Cintura de Asteroides.

Colisões de outros corpos celestes, 'sobrantes', originaram fragmentos de asteroides mais recentes e mais pequenos.

Estes fragmentos, à deriva ao longo do tempo, tornaram difícil a identificação de famílias de asteroides relacionadas entre si, bem como a determinação dos planetesimais de onde vieram, assinala o estudo.