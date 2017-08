Pub

Especialistas dizem que diário descoberto em 1993, afinal, poderá ser verdadeiro

A identidade de Jack, o Estripador, um dos maiores assassinos de todos os tempos, poderá finalmente ter sido descoberta. De acordo com o jornal The Telegraph, vários investigadores terão dado agora mais crédito à descoberta em 1993 de um diário do século XIX.

De facto, este diário foi descoberto há quase 25 anos, e eram as memórias de um mercador chamado James Maybrick, que no livro, com mais de nove mil palavras, alegava ser o assassino de Londres. "Dou o nome pelo qual me conhecem, o vosso verdadeiro, Jack, o Estripador", lia-se.

A autenticidade deste diário, contudo, foi sempre questionada por vários especialistas, mas agora outros investigadores, liderados pelo cineasta Bruce Robinson, acreditam que o mesmo poderá ser verdadeiro, alegando que uma "suposta "falsificação tão sofisticada" não é "plausível".

Refira-se que a identidade deste assassino em série continua a ser um dos maiores mistérios mundiais. Há também muitas dúvidas sobre o número de vítimas que provocou, no ano de 1888 (James Myabrick terá morrido um ano depois). Alegadamente Jack, o Estripador, atacava apenas prostitutas nas ruas de Londres, sendo que pelo menos cinco vítimas terão sido da sua autoria.

