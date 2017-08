Pub

À deriva desde 12 de julho, o icebergue A-68 está a afastar-se da plataforma Larsen C e a originar um cluster de miniblocos

A última plataforma de gelo da península da Antártida perdeu 10% da sua área quando um icebergue gigante, do tamanho de países como Cabo Verde ou Luxemburgo, se desprendeu a 12 de julho e ficou à deriva. O A-68 (como é designado) tem sido monitorizado e os cientistas observaram dois pormenores importantes. O primeiro é que o A-68 se afastou da plataforma Larsen C, com o oceano claramente visível no intervalo de cinco quilómetros entre o icebergue e a plataforma. O segundo pormenor é que se originou um cluster de 11 mini-icebergues, o maior dos quais com 13 quilómetros de comprimento.

Estes blocos de gelo foram formados a partir do desprendimento do icebergue gigante e do que resta da plataforma de gelo Larsen C. A monitorização tem estado a ser feita pelos cientistas Anna Hogg, da Universidade de Leeds, e Hilmar Gudmundsson, da British Antarctic Survey (BAS), com recurso à Agência Espacial Europeia e ao satélite Sentinel-1 Copernicus da Comissão Europeia. "As imagens de satélite revelam que há muita atividade contínua na plataforma Larsen C.

As fendas restantes crescem em relação a uma estrutura de gelo, a Bawden Ice Rise, que providencia um importante apoio estrutural ao que resta da plataforma", explicou Anna Hogg. As consequências deste movimento podem ser preocupantes. "Se uma plataforma perde contacto com a estrutura Bawden Ice Rise, através do desprendimento de um icebergue gigante, isso pode originar uma aceleração significativa da velocidade do gelo e a maior desestabilização. Parece que a história da Larsen C ainda não acabou", comentou a cientista.

Num artigo que publicaram nesta semana no jornal Nature Climate Change, Anna Hogg e Hilmar Gudmundsson defendem que o desprendimento de um icebergue pode não ser provocado pelas mudanças climáticas e refletir apenas o ciclo de crescimento e decadência naturais de uma plataforma de gelo. "O gelo do interior da Antártida pode cair para o oceano quando colapsa, o que pode contribuir mais para um crescimento global do nível do mar."