Pub

A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, reconhece que não se deu a devida importância às vantagens económicas que poderiam trazer as viagens turísticas motivadas pela religião. Afirma que esta é um aposta do governo, que quer promover Fátima como destino para todo o ano. Tal como outras localidades nacionais que envolvem a herança judaica e mourisca.

O que é que o turismo religioso representa no turismo nacional?

Em Portugal não há números consolidados sobre o que movimenta o turismo religioso porque muitas vezes está associado a outro tipo de deslocações com motivações combinadas, nomeadamente culturais. Mas tem um peso cada vez maior nas suas várias vertentes.

Qual é o peso de Fátima?

Os números que temos de Fátima também variam, depende se são pessoas que passam só o dia ou se dormem. Rondarão cerca de seis milhões de pessoas por ano e se pensarmos que no ano passado nos visitaram 19 milhões, certamente que tem um peso muito grande.

Quais as estimativas para este ano?

É um ano muito especial porque temos as comemorações do centenário das aparições de Fátima e a vinda do Papa [a 12 e 13 de maio]. São dois momentos importantíssimos que põem Portugal no mapa dos destinos de turismo religioso a visitar em 2017. Decidimos lançar um programa em torno dos caminhos da fé, desde logo porque o turismo religioso é uma forma de promover o país como um destino de segurança, de diálogo, de paz e de compreensão entre as várias religiões, até pela diversidade religiosa que temos.

Quais são os principais destinos religiosos em Portugal?

Fátima, Braga, Viana do Castelo, a nossa herança judaica, a herança mourisca ... O que temos vindo a fazer é trabalhar de forma agregada essa oferta. Estamos a criar uma plataforma em que faremos os caminhos da fé, caminhos espirituais e religiosos. Com a Associação dos Caminhos de Fátima e do Centro Nacional de Cultura, estamos a desenvolver um projeto de afirmação do país também como um destino religioso, onde as pessoas se redescobrem e descobrem o país.

Em que consiste essa plataforma?

É um projeto integrado com todos os municípios envolvidos. Pela primeira vez estamos a trabalhar em conjunto. A iniciativa envolve a sinalização, a restruturação do produto e a promoção internacional como um produto identitário. O turismo religioso cada vez movimenta mais pessoas e não é só pela motivação religiosa, mas também espiritual.

Os empresários do setor queixam-se de que o turismo religioso foi menosprezado. Têm razão?

Durante muitos anos houve algum preconceito em assumir que era um valor ativo e económico e que tinha interesse para o turismo. O Turismo de Portugal fez um protocolo com a ACISO para ações de promoção externa do turismo religioso em vários mercados, nomeadamente na Polónia e na Coreia do Sul, onde vou estar em julho. O objetivo é transformar Fátima numa motivação para o ano todo e que os dias especiais são um elemento de alavancagem para todo o ano.

Fátima beneficia da popularidade de Portugal ou é o país que beneficia de Fátima?

Todos beneficiamos uns com os outros, é a lição que temos de aprender. Quanto mais se conhecer Fátima mais se conhece Portugal e vice-versa.

Portugal está na moda.

Estamos com uma procura e notoriedade muito grande. Portugal ganhou 480 prémios internacionais em 2016. No primeiro mês de 2017 saiu em 130 publicações internacionais como destino a não perder.

Caímos em graça ou somos mesmo engraçados?

Estamos a demonstrar que merecemos a confiança de quem nos está a visitar e que depois são os primeiros a passar a palavra sobre o que encontraram em Portugal. Referem a autenticidade, a genuidade, a hospitalidade e também a nossa oferta de natureza, cultural. É muito salientada a efervescência que se vive nas principais portas de Portugal, como Lisboa e Porto.