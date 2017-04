Pub

O Hotel Pueblo Camino Real remeteu explicações para comunicado a divulgar mais tarde

O Hotel Pueblo Camino Real tinha agendada para as dez da manhã desta segunda-feira uma conferência de imprensa em que prometia explicar as razões que levaram à expulsão de um grupo de cerca de mil estudantes portugueses, que ali se encontravam numa viagem de finalistas. Mas, segundo a Sic Notícias, a conferência de imprensa foi cancelada sem quaisquer justificações, tendo o hotel de Torremolinos remetido explicações para um comunicado que virá a divulgar, sem data ou hora marcada.

Nesta declaração à imprensa, esperava-se igualmente que o hotel explicasse a dimensão do incidente, já que são muitas as contradições entre o que alegam os responsáveis hoteleiros e o que alguns jovens e pais dizem ter acontecido na sexta e no sábado.

A unidade hoteleira falou em rasto de destruição provocada por uns mil alunos. A polícia em Torremolinos disse à agência EFE que as autoridades tiveram de atuar várias vezes por distúrbios provocados por centenas de miúdos. A Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap) fala em apenas uma dezena de jovens com comportamentos reprováveis.

O governo português tem estado a acompanhar o caso, havendo a possibilidade de ser convocada uma reunião, no início desta semana, com representantes do Ministério da Educação, Polícia de Segurança Pública, Secretaria de Estado das Comunidades e de entidades ligadas ao ensino. Para já não há declarações oficiais sobre o caso.