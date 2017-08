Pub

O BE vai pedir esclarecimentos ao ministério da Saúde sobre o não cumprimento da lei que permite qur todos os utentes tenham um acompanhante no serviço de urgências

Segundo o Jornal de Notícias (JN) desta quinta-feira, os bloquistas tiveram conhecimento que no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra (CHUC) e no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) familiares e amigos fora impedidos de estar junto dos doentes. As unidades de saúde justificam a atitude com regulamentos internos, que preveem situações de exceção para proibir acompanhantes nas urgências.

Conta o JN que um dos casos que chegou aos bloquistas foi o de Inês Carriço que, no final de junho, teve de acompanhar uma pessoa, que sofre de deficiência mental, à urgência da CHUC. "Fui confrontada com a situação insólita de não poder acompanhar o utente. De acordo com o procedimento desse hospital, os acompanhantes são encaminhados para uma sala de espera específica, onde poderão aguardar até serem chamados para receber informações ou, em alternativa, retirar uma senha para serem atendidos por um enfermeiro e poderem ser esclarecidos do estado de saúde da pessoa que acompanham".

Este caso será utilizado pelo BE para questionar o governo, até porque, outro caso de recusa de acompanhamento de um doente nas urgências, chegou ao conhecimento do partido liderado por Catarina Martins. Este no Hospital Padre Américo, do Vale do Sousa.

Contactado pelo JN, o ministério da Saúde, remeteu as questões para os respetivos centros hospitalares. A Administração Central do Sistema de Saúde sustentou, por sua vez, que "os regulamentos internos de cada instituição do SNS deverão enquadrar-se no espírito da lei" e que não tem conhecimento de queixas relacionadas com esta questão.

Esta semana foi publicado em Diário da República um despacho do ministério da Saúde que obriga os hospitais a adaptarem as seus blocos operatórios, de modo a permitir que os pais ou substitutos de crianças e jovens menores de 18 anos, bem como adultos com deficiência mental, possam estar presentes no momento da anestesia e do recobro.