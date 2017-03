Pub

Jogo para PlayStation 4 é tido com um dos "obrigatórios" do ano

"A Terra já não é nossa". É esta a premissa de Horizon Zero Dawn, jogo para a PlayStation 4 lançado que está a marcar o ano no universo dos videojogos pelos seus gráficos, jogabilidade e argumento excecionais.

Começamos, num futuro longínquo, a controlar Aloy uma pequena órfã, pária em relação à sociedade em que vive, por aquilo que parecem ser estilhaços de uma qualquer nave ou ruínas de um anterior mundo, mais evoluído em relação àquele em que nos encontramos.

Rapidamente descobrimos que as máquinas dominam o planeta e os humanos vivem em tribos, a caçarem e a serem caçados pelos robôs que foram ganhando uma personalidade menos simpática ao longo dos tempos. Vive-se uma espécie de distopia em que a raça humana andou para trás enquanto o relógio avançou bastante.

Descobre-se então um artefacto que a pequena Aloy usa para ver o mundo de uma forma mais evoluída. Esse item mantém-se com ela quando já a controlamos a entrar num ritual para pertencer à tribo Nora, na qual era considerada uma pária, tendo sido educada e criada por um semelhante.

Mas isto são detalhes. Pequenos pontos de uma grande teia em torno do mundo e à volta de Aloy.

História que, tal como a nossa personagem principal, queremos perceber. É que não é só o exterior que é questionável, as gigantes máquinas parecidas com animais que vivem pela floresta, fora dos muros criados pelos humanos. A própria história de Aloy se torna cada vez mais apetecível e envolvente, sem se separar do jogo. Aloy procura o que se passa enquanto procura quem é e de onde veio. Isto são traços gerais, detalhes que só jogando se descobrem.

A nossa destemida Aloy vive num mundo que em termos visuais é absolutamente fascinante. O detalhe, quer o humano, quer o das máquinas, é de realçar, com o jogo a fazer-nos passear por paisagens que não cansam. Pelo contrário, queremos descobrir cada vez mais.

Se dos gráficos pouco há a dizer - são excelentes e vivos - há ainda que destacar a vivacidade de todas as suas personagens. Principalmente Aloy, que controlamos e que nos leva à descoberta do que realmente aconteceu. A ela. Às máquinas. Aos humanos. E ao mundo.