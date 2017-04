Pub

São políticos, funcionários de embaixadas, ou militares do exército. Homens holandeses encontraram forma simbólica de mostrar solidariedade para com casal gay que foi atacado

Na madrugada de domingo, Jasper Vernes-Sewratan e o marido, Ronnie Sewratan-Vernes, caminhavam para casa de mãos dadas depois de uma festa na cidade holandesa de Arnhem. Subitamente, foram atacados por cinco jovens, todos adolescentes, que os agrediram brutalmente.

As agressões terão começado pelo motivo mais inócuo, contou o casal homossexual à polícia: os adolescentes não gostaram de ver os dois homens de mãos dadas. Em solidariedade, e desde que o caso foi conhecido, muitos holandeses quiseram manifestar solidariedade perante o ataque e os homens encontraram uma forma simbólica de lutar contra a homofobia: começaram a caminhar de mãos dadas.

Começou pelos políticos: logo na segunda-feira, Alexander Pechtold, líder do partido democrata D66, apareceu em Haia, para negociações com vista à formação de um governo de coligação, de mãos dadas com Wouter Koolmees, que tem a pasta das Finanças no partido. O primeiro-ministro holandês, Martk Rutte, também se manifestou contra o ataque, garantindo que a luta contra a violência homofóbica será uma prioridade do governo.

A jornalista Barnara Barend incentivou, através do Twitter, o mesmo tipo de manifestações: desde então, são várias as imagens partilhadas na rede social que mostram homens de mãos dadas, assinaladas com a hashtag #allemannenhandinhand.

Ontem, quarta-feira, centenas de pessoas caminharam de mãos dadas pelo centro de Amesterdão, numa ação de solidariedade para com o casal agredido e muitos holandeses no estrangeiro têm-se associado às iniciativas contra a homofobia, precisamente através da partilha das imagens pedidas por Barend: sempre de mãos dadas. Foi o caso, por exemplo, dos funcionários da embaixada da Holanda em Londres e em Camberra, na Austrália.

