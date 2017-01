Pub

A vítima tinha 53 anos e morreu esta quarta-feira de manhã

Um homem de 53 anos morreu hoje numa pedreira em Duas Igrejas, Penafiel, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

O acidente, aparentemente um acidente de trabalho, ocorreu pouco antes das 10:00, nas instalações de uma empresa situada no lugar de Perafita.

A Autoridade para as Condições do Trabalho esteve no local a recolher dados sobre o acidente.

Militares da GNR também se deslocaram ao local.

A vítima residia em Milhundos, Penafiel.