Um homem de 51 anos morreu hoje na sequência de um acidente de trabalho na construção de um edifício no concelho de Odemira, distrito de Beja, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Odemira, Luís Oliveira, explicou que "o homem estava a proceder à construção de uma placa de betão, tendo a estrutura que sustentava essa placa cedido, ficando soterrado nos escombros".

Luís Oliveira indicou que o acidente de trabalho ocorreu junto a Delfeira, na freguesia de São Teotónio, e que o óbito foi declarado no local.

Segundo fonte da GNR, elementos da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) estiveram no local para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, o alerta foi dado às 13:15.

Para o local foram mobilizados, de acordo com o CDOS, operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Odemira, uma viatura de suporte imediato de vida (SIV), e um veículo do Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), além da GNR.