Pub

A vítima tinha 51 anos

Um homem de 54 anos matou hoje a ex-mulher, com recurso a uma arma branca, num jardim em Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo.

O suspeito já foi detido pela GNR e vai ser presente na segunda-feira ao tribunal de Évora para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação. A mulher tinha 51 anos.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que o alerta foi dado às autoridades pelas 14:23.

Foram mobilizados para o local, de acordo com o CDOS, operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e elementos da GNR.

Este caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ).