A cirurgia visou reduzir o estômago de uma capacidade de cinco litros para cerca de 25 centilitros.

O mexicano Juan Pedro Franco, considerado o homem mais obeso do mundo quando tinha 590 quilos, foi submetido a uma redução de estômago sem qualquer complicação, segundo o médico responsável pela intervenção.

Na cidade mexicana de Guadalajara, o médico José António Castañeda caracterizou a cirurgia como um êxito, apesar de alguns problemas no procedimento laparoscópio, e referiu a necessidade de ver como o homem, de 32 anos, reage à alteração.

As dificuldades no procedimento laparoscópio (uma avaliação de órgãos internos através de uma espécie de tubo introduzido no abdómen) deveram-se "às dimensões" do corpo de Franco.

Castañeda já tinha prescrito ao homem uma dieta mediterrânea, com ênfase em legumes e frutas, o que resultou na perda de mais de 170 quilos.

Franco deverá seguir uma dieta rigorosa que o ajudará a perder entre 40 e 50% do seu peso extra nos próximos seis meses, prevendo-se que em novembro se submeta a uma intervenção nos intestinos para que a digestão seja mais rápida e despeje certos tipos de alimentos sem os absorver.

