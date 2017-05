Pub

O mexicano Juan Pedro Franco, considerado o homem mais obeso do mundo, saiu hoje do hospital depois de ter feito uma cirurgia de redução do estômago e já perdeu mais de 170 quilos.

Juan Pedro Franco, natural de Aguascalientes (no centro do México) e com 32 anos, disse à agência noticiosa Efe que está "contente e motivado por regressar a casa", depois de se ter submetido, em 09 de maio, a uma cirurgia que o vai ajudar a perder peso.

O médico José António Castañeda, em conferência de imprensa, disse que a recuperação do jovem, que chegou a pesar 595 quilos, é "favorável" e que houve uma evolução surpreendente desde o primeiro dia da cirurgia.

"Teve uma excelente evolução posterior à cirurgia, uma recuperação direita. Não pensámos que a recuperação fosse evoluir tão bem, mas na verdade foi uma surpresa muito agradável para a equipa médica", acrescentou.

O estômago do mexicano tinha a capacidade de cinco litros e foi reduzido para ficar com o espaço equivalente a um vaso de água (cerca de 25 centilitros).

O médico disse que o homem vai permanecer em Guadalajara com vigilância médica, nutricional e psicológica.

A segunda cirurgia está prevista para novembro, na qual se vai submeter a uma intervenção nos intestinos para que a digestão seja mais rápida e despeje certos tipos de alimentos sem os absorver.

Essa intervenção vai permitir que o homem perca peso, mas só 18 meses depois é que vai conseguir sair da cama e caminhar, porque tem inchaços e duas obstruções linfáticas nas pernas que o impedem de se mover com normalidade e cuja extração é perigosa.

José Castañeda acrescentou que o caso do Juan Pedro é um avanço da medicina, principalmente no México, que ocupa os primeiros lugares mundiais em obesidade e onde as instituições não estão preparadas com pessoas e infraestruturas para atender este tipo de pacientes.