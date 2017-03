Pub

Juan Pedro perdeu já 175 quilos para ser submetido a um 'bypass' gástrico

Um homem, que chegou a ser o mais obeso do mundo com 595 quilogramas, vai ser operado, em maio, na cidade mexicana de Guadalajara, depois de ter perdido quase 30% do peso.

Na terça-feira, Juan Pedro pesava 419 quilos, o que significa uma perda de cerca de 175 quilos, informou o centro médico que vai realizar a intervenção, citado pela agência noticiosa espanhola EFE.

Juan Pedro chegou a Guadalajara com diabetes não controlada de tipo II, hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crónica e hipotireoidismo.

O paciente vai realizar um 'bypass' gástrico em duas etapas: em maio, vai reduzir o estômago dos atuais cinco litros para cerca de 40 centilitros. A segunda intervenção, prevista em novembro, vai permitir uma menor absorção dos alimentos ingeridos.

No final do próximo ano, o peso de Juan Pedro poderá rondar os 110 quilos, indicou o comunicado.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.