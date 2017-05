Pub

Agressão com arma branca ocorreu durante discussão. Vítima está "estável" após ter sido operada de urgência

Um homem de 50 anos foi esta terça-feira esfaqueado com gravidade em Santa Maria da Feira. Operado de urgência, "está estável", disse à Lusa fonte hospitalar.

"A operação correu bem e ele está estável, mas mantém-se sob observação", disse fonte do Gabinete de Relações Públicas do Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira.

O homem terá sido esfaqueado por outro de 39 anos, durante uma discussão ocorrida na via pública.

O crime ocorreu cerca das 14:00, na rua São José, em Santa Maria de Lamas, Santa Maria da Feira.

"A vítima estava a discutir com o agressor na via pública, quando terá sido esfaqueada na zona do abdómen", disse o responsável pelas relações públicas da GNR de Aveiro, Tiago Meireles.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Lourosa e a GNR.

O agressor está detido e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial na quarta-feira de manhã.