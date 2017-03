Pub

Vítima, de cerca de 50 anos, foi encontrada por um vizinho

A Polícia Judiciária (PJ) foi chamada a investigar o aparecimento de um homem morto, com cerca de 50 anos, num tanque situado em Amarante, disse hoje à Lusa fonte dos bombeiros locais.

Segundo a fonte, os elementos da PJ foram chamados ao local pela GNR, depois de ter sido detetado, por um vizinho, cerca das 14:45, o corpo no interior do tanque com água situado na localidade de Gouveia. S. Simão.

No local estiveram duas viaturas dos Bombeiros de Amarante, com seis operacionais, a viatura de suporte imediato de vida (SIV) de Amarante, a viatura médica e de reanimação (VMER) do Vale do Sousa e a GNR da cidade.