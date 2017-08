Pub

Um homem de 28 anos foi detido pela suspeita de homicídio qualificado, num caso que ocorreu à porta de uma discoteca no Seixal, a 05 junho de 2016, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal.

"Os factos ocorreram na madrugada do dia 05 de junho do ano transato, quando o autor, na sequência de uma desavença com clientes, se aliou aos seguranças do estabelecimento e, munido de uma arma de fogo, efetuou dois disparos que atingiram mortalmente uma das vítimas, ferindo outra e colocando-se depois em fuga", refere a PJ, em comunicado.

O homem foi detido por sobre ele recaírem "fortes indícios" da prática do crime de homicídio qualificado, sendo hoje presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação.

A rixa, que resultou num morto e dois feridos, ocorreu ao início da manhã do dia 05 de junho de 2016, na rua, à porta de uma discoteca, em Santa Marta de Corroios, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A vítima mortal foi um jovem de 24 anos, atingido a tiro, com outra vítima a ser também ferida pelos disparos, registando-se ainda um outro ferido, que terá sido agredido.

O confronto aconteceu após uma festa realizada na discoteca, envolveu várias pessoas, entre seguranças e clientes, e disparos, alegadamente feitos a partir de uma viatura.

Um homem acabou por ser detido, na altura, pelas autoridades na freguesia da Mina, na Amadora, mas verificou-se que este usava a identificação do suspeito dos crimes, seu primo.