Agressor esfaqueou as vítimas sem motivo aparente

A PSP deteve na segunda-feira, em Lisboa, um homem de 41 anos por tentativa de homicídio de uma mulher na Penha de França, depois de ter esfaqueado um outro homem na Praça Paiva Couceiro, foi hoje anunciado.

Numa nota, a PSP realçou que a detenção do suspeito ocorreu na Penha de França, pelas 17:45 de segunda-feira, e que, aparentemente, o agressor não tem ou teve relação com as vítimas nem estas entre si.

"O suspeito, sem motivo aparente, aproximou-se de uma mulher pelas costas e, puxando-lhe os seus cabelos, ao mesmo tempo fez-lhe um corte com uma navalha na zona do pescoço. Logo de seguida, tentou esfaquear a amiga da vítima, a qual se pôs de imediato em fuga, evitando assim ser agredida", revelou a PSP, destacando que o suspeito foi detido por polícias que estavam próximos do local.

A PSP acrescentou ainda que foi já depois da detenção que descobriu que, momentos antes, o mesmo suspeito tinha também esfaqueado um homem de 64 anos, na Praça Paiva Couceiro, perfurando-lhe o peito.

"Não foi possível apurar a motivação do agressor, já que nada subtraiu às vítimas, nem se recolheram indícios de que as conhecesse ou tivesse tido qualquer intervenção com estas antes das agressões", destacou a PSP.

As vítimas receberam tratamento médico e, de acordo com as autoridades, não correm risco de vida.

A PSP apreendeu a navalha utilizada nas agressões e o detido ficou em prisão preventiva, depois de ter sido ouvido em primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca de Lisboa.