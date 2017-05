Pub

O ciclista estaria acompanhado por um amigo quando teve o acidente, num pinhal na freguesia de São Miguel do Mato, em Arouca

Os Bombeiros Voluntário de Fajões, concelho de Arouca, socorreram esta quarta-feira um homem que sofreu um acidente enquanto fazia BTT. Ao tentar ultrapassar um obstáculo, o homem acabou por cair numa ravina. A queda aparatosa provocou-lhe vários traumatismos, segundo conta o Jornal de Notícias.

Os meios de socorro foram deslocados para o local, um pinhal na freguesia de São Miguel do Mato, verificando que a vítima tinha vários traumatismos. Por se tratar de uma zona de difícil acesso, no meio do pinhal, foi ativado um meio aéreo que fez o transporte da vítima para o Hospital de Gaia.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Fajões, Ricardo Guerra, "o homem sofreu politraumatismos, mais graves na zona do tórax e da face"