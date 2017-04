Pub

Um homem caiu hoje num poço, no lugar de Airão, freguesia de Vitorino de Piães, Ponte de Lima, disse à Lusa fonte da proteção civil.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo o alerta foi dado cerca das 11:25.

A mesma fonte disse ser desconhecida e identidade do homem, bem como as causas que estariam na origem do acidente.

Contactados pela Lusa, os Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima adiantaram "que os trabalhos estão em curso mas que a vítima ainda não foi visualizada".

No local encontram-se meios daquela corporação, a Viatura de Emergência Médica (VMER), uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV), um carro de resgate e a GNR.