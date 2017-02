Pub

O autor do disparo, com um tiro de caçadeira, está em fuga.

Um homem de 26 anos foi hoje alvejado numa perna com um tiro de caçadeira, no bairro do Casal da Mira, na Amadora, e o autor do disparo fugiu às autoridades, disse à Lusa fonte da PSP.

Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa, o homem foi alvejado cerca das 02.30, tendo sido depois transportado para o Hospital São Francisco Xavier.

No local estiveram elementos dos bombeiros e da PSP da Amadora