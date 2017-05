Pub

O indivíduo foi sujeito a perícia médico-legal psiquiátrica, que concluiu que "sofre de debilidade mental ligeira com comprometimento significativo do comportamento"

O Tribunal de Leiria considerou inimputável um suspeito de tentar matar outro homem quando lhe exigia o pagamento de uma alegada dívida inferior a 200 euros, condenando-o a internamento por um período entre três e 14 anos.

Segundo o acórdão, publicado esta terça-feira na página do Ministério Público de Leiria, o tribunal julgou um homem acusado de um crime agravado de homicídio na forma tentada, um crime de detenção de arma proibida e um crime de consumo de estupefacientes.

"Declarando o mesmo inimputável em relação aos ilícitos objetivamente praticados, com risco de perigosidade, [o tribunal] aplicou ao arguido a medida de segurança de internamento em estabelecimento de cura, tratamento ou segurança, pelo período mínimo de três anos e máximo de 14 anos", refere o acórdão, indicando que o internamento deve cessar quando o tribunal verificar que findou o "estado de perigosidade que lhe deu origem".

O homem foi sujeito a perícia médico-legal psiquiátrica, que concluiu que "sofre de debilidade mental ligeira com comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância e/ou tratamento".

O arguido é, por isso, "inimputável em razão da sua anomalia psíquica" e, "na ausência de um regular e adequado acompanhamento médico psiquiátrico e psicológico, não se pode excluir a sua eventual (mas provável) perigosidade social", acrescenta.

Para o Tribunal de Leiria, ficou provado que no dia 29 de julho de 2016, com o intuito de cobrar uma quantia de "que se considerava credor por força do trabalho prestado, em montante inferior a 200 euros", o arguido foi ter com o ofendido munido de uma faca de cozinha com 19 centímetros de lâmina e de um revólver.

A vítima desmentiu qualquer dívida, tentando afastar-se.

No entanto, segundo o acórdão, o suspeito seguiu-o e "desferiu-lhe duas facadas na região torácica", perfurando ambos os pulmões.

A vítima foi transportada para o Hospital de Pombal e, posteriormente, ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, ficando aí internada.

Mais tarde veio, foi submetida a uma cirurgia cardiotorácica no Hospital de Santo André, em Leiria.

Um dia depois, foi encontrada a arma de fogo nas imediações do local onde ocorreram os factos.

"No dia 08 de agosto de 2016, na sequência de mandados de busca, foram encontradas e apreendidas ao arguido, na sua residência sita em Pelariga, Pombal, quatro plantas de canábis, com um peso total líquido de 511,8 gramas, correspondendo a 235 doses. Foi ainda apreendida, nesse mesmo dia, a faca usada pelo arguido para agredir o ofendido", refere a nota.