Pub

PJ está a investigar. Vítima foi baleada e chegou sem vida ao hospital

Um homem com 26 anos foi morto a tiro, ao início da madrugada de hoje, no Monte da Caparica, em Almada, disse à agência Lusa fonte do Comando Geral da GNR.

Segundo a mesma fonte, a GNR foi chamada ao local, na rua da Boavista, cerca da 01:00, tendo a vítima, baleada com dois tiros, chegado já sem vida ao Hospital Garcia de Orta, para onde foi transportado de emergência.

A Polícia Judiciária (PJ) está agora a investigar o homicídio.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A GNR não avançou se há testemunhas ou se existem suspeitas quanto ao móbil do crime, adiantando, contudo, que o homem residia naquela zona de Almada.