O homem foi arrastado por mais de 100 metros pelo mar, na Praia de Meia Laranja

O Sistema de Salvamento Balnear de Matosinhos resgatou hoje um homem de 30 anos que foi arrastado por mais de 100 metros pelo mar ao largo de uma praia em Leça da Palmeira, anunciou a autarquia.

"A operação foi difícil, uma vez que o homem foi arrastado por mais de 100 metros pelo mar [na Praia de Meia Laranja]. A equipa teve de contornar a corrente nadando mais de 400 metros. O salvamento demorou mais de 30 minutos", indicou a Câmara de Matosinhos.

A vítima, de nacionalidade holandesa, foi resgatada por uma equipa do Sistema de Salvamento Balnear de Matosinhos e, apesar do Instituto de Socorros a Náufragos ter estado no local, o homem teve de ser retirado por terra.

A Polícia Marítima também esteve no local da ocorrência.

A equipa do Sistema de Salvamento Balnear de Matosinhos já tinha resgatado a 11 de abril passado um casal de adolescentes na Praia de Leça da Palmeira, elevando para quatro o número de jovens salvos naquela praia naquele dia.

O Sistema de Salvamento Balnear de Matosinhos é o resultado da colaboração da autarquia com a Autoridade Marítima/Instituto de Socorros a Náufragos e funciona desde 2008, garantindo condições de segurança nas praias ao longo do ano.

A equipa atua nas praias não concessionadas durante o verão e, fora da época balnear, faz vigilância ao longo de todo o litoral do concelho de Matosinhos, prestando também os primeiros socorros e realizando ações de prevenção e atividades de combate à poluição.

O serviço já salvou mais de 80 vidas desde 2008.