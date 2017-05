Pub

O ransomware é um software malicioso que bloqueia os computadores, exigindo resgate. Já atingiu quase 100 países

"Herói acidental". Foi este o nome dado pelo jornal The Guardian ao jovem britânico, de 22 anos, que, ao comprar um domínio por cerca de dez euros, terá conseguido travar a propagação do ciberataque que atingiu empresas e organizações de 99 países, entre os quais Portugal, com mais de 75 mil ataques de ransomware. Mas o vírus poderá voltar, alertou. Trata-se de um ataque informático que, segundo a Europol, atingiu um "nível sem precedentes" e que irá exigir uma "investigação internacional complexa para identificar os culpados".

O jovem, que quer manter-se no anonimato - é apenas conhecido pela conta no Twitter MalwareTechBlog -, atuou com a ajuda de Darien Huss, da empresa de cibersegurança Proofpoint.Depois de perceber que o vírus estava conectado a um domínio que não estava registado, o jovem comprou e registou o domínio, parando o malware, sem saber, no entanto, que o estava a fazer.

Embora não tenham conseguido salvar os computadores já infetados, conseguiram travar o malware, mas já avisaram que quem lançou o ataque poderá voltar a fazê-lo. "Isto não acabou. Os atacantes vão perceber como é que nós parámos, vão mudar o código e, em seguida, atacar de novo. Ative a atualização do Windows, atualize-o e reinicie o computador", alertaram.

Este já é considerado um dos mais abrangentes e prejudiciais ataques cibernéticos da história. O ransomware, que já tinha sido eleito pelas autoridades portuguesas como a principal tendência do crime informático para 2017, infetou os equipamentos da Telefónica em Espanha, do serviço nacional de saúde no Reino Unido, dos caminhos-de-ferro alemães, de algumas unidades de produção do grupo automóvel Renault em França, do sistema bancário russo, entre muitas outras organizações.

O WannaCry limita ou impede os utilizadores de aceder ao computador ou a ficheiros e solicita um resgate para abrir essa possibilidade. Um resgate que normalmente é pago com uma moeda digital, a bitcoin, o que dificulta a identificação dos hackers.

Portugal não passou ao lado deste ataque, que atingiu sobretudo a Ásia e a Europa e que terá tido origem no Brasil. Por cá, a Portugal Telecom, que garantiu que o ataque não teve repercussão ou impacto nos serviços, ativou um plano de segurança, pedindo a alguns trabalhadores para desligar o computador. Já a empresa de energia EDP, cortou os acessos à Internet da sua rede para prevenir eventuais ataques informáticos e garantiu que não foi registado qualquer problema. Também a Galp disse estar atenta e a monitorizar a situação, tendo reforçado as medidas de segurança.

A Polícia Judiciária está a acompanhar a situação e a tentar perceber o alcance do ciberataque. Ontem, os ministros das Finanças do G7, que reuniram em Itália, concentraram a sua atenção na cibersegurança.