Pub

Patrício Aguiar médico de medicina interna no hospital de Santa Maria fala numa demora de 10 anos para se fazer um diagnóstico

Portugal foi um dos primeiros países a ter um plano nacional para as doenças raras, que entretanto foi substituído por uma estratégia. Nesta altura, o que é mais urgente fazer?

No âmbito do Plano, foram implementados alguns centros de referência em algumas doenças, mas abrangem apenas uma pequena parte das sete mil doenças raras. Do plano faltam centros de referência e especialização em diferentes áreas de doenças raras e o registo nacional de doenças raras, para termos noção da verdadeira realidade e dimensão destas patologias em Portugal. Muitos doentes estão "perdidos", porque não sabemos da sua existência.

Em termos de cuidados paliativos, não há oferta pública em Portugal...

O mundo dos cuidados paliativos de doenças raras está muito pouco explorado. Felizmente que temos uma iniciativa muito importante da Raríssimas, na Casa dos Marcos. Infelizmente, é quase iniciativa única em Portugal. Está a ser criada a nova Caso dos Marcos a Norte, mas o ideal seria que existissem outras iniciativas.

Há algumas doenças que fossem consideradas raras e que tenham deixado de o ser?

Há algumas doenças genéticas que achávamos que eram muito mais raras do que são, mas não perderam esse rótulo. Quando surgiram os primeiros tratamentos para algumas doenças raras, passámos a conhecer melhor as patologias. Achávamos que algumas tinham uma prevalência de um para 100 mil e descobrimos que era de um para três mil. Mas não existem casos flagrantes de deixarem de ser raras. Temos noção é que quase todas são mais prevalentes do que achamos, porque há muito subdiagnóstico. É muito difícil estabelecer diagnóstico.

Em média, quanto tempo demora?

Há um grande atraso no diagnóstico. Demora, em média, 10 anos, mas pode demorar muito mais. As formas como as doenças se manifestam são muito diferentes.