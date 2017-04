Pub

Agências de viagens dizem que há mais reservas do que no ano passado. Algarve espera taxas de ocupação superiores a 80%. Disneyland Paris, São Tomé, Cabo Verde, Brasil e Cuba lideram as preferências internacionais

Uns escolhem sair do país para destinos como Cabo Verde, Marrocos ou Brasil, outros preferem espairecer em Portugal. Por cá, o Algarve, a Madeira e os Açores continuam a ser os destinos preferidos dos portugueses para as férias da Páscoa. No Sul do país, já há unidades hoteleiras praticamente esgotadas, sendo esperada uma taxa de ocupação média superior a 80% na próxima semana. Agências de viagens e associações do setor antecipam um crescimento nas reservas face ao ano passado.

"No que às agências de viagens diz respeito, Portugal está a vender bem, designadamente os Açores, Madeira e o Continente, em particular o Algarve, mas de forma crescente outros destinos nacionais", adiantou ao DN Paulo Brehm, porta-voz da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que antecipa "um crescimento da procura", embora "seja ainda cedo para quantificar". Fora de portas, "no médio curso, Cabo Verde continua a ser um destino de forte procura, bem como a Disneyland Paris, típico destino deste período, São Tomé, Marrocos, circuitos e capitais europeias". No longo curso, "o Brasil, Cuba e República Dominicana continuam igualmente a ser alvo de grande procura".

Ao DN, Alberto Machado, porta-voz da Agência Abreu, confirma que, em Portugal, o Algarve, a Madeira e os Açores continuam a ser os destinos de eleição. "No estrangeiro, no topo das preferências estão as cidades europeias, Disneyland Paris, Cabo Verde, Marrocos, Brasil, Caraíbas e Cruzeiros (com destaque para o Mediterrâneo)", adianta. Este responsável destaca, ainda, "o crescimento relevante da procura para os três destinos nacionais, o aumento expressivo do produto cruzeiros e, globalmente, considerando as diferentes declinações da oferta de viagens, uma maior antecipação nas reservas".

Já a empresa Best Travel diz que se mantém a " a habitual procura por destinos como as Caraíbas, Cabo Verde, os Açores, Madeira e Porto Santo, que já se encontram praticamente esgotados face ao aumento da procura que se verificou e tem vindo a verificar-se desde o início do ano". Além disso, destaca fonte da agência, surgiu uma "procura surpreendente pelo destino Marraquexe, talvez por ser a grande novidade do ano, um destino relativamente perto, bastante acessível (preço desde 334euro em APA a 403euro em TI, hotéis 4 estrelas) e que desperta a curiosidade pelo seu exotismo, pelas compras e até mesmo pelo contacto com uma cultura totalmente diferente da nossa".

Procura aumenta no Sul

No Algarve são esperadas mais reservas do que no ano passado. "A tendência deste ano é de crescimento. Esperamos mais pessoas. As temperaturas estão muito boas e a expectativa é que se mantenham assim", adiantou ao DN Desidério Silva, presidente do Turismo da Região. A procura que se tem verificado, prossegue, aponta para uma subida nas reservas relativamente à Páscoa de 2016. No que diz respeito aos mercados, o internacional "está em crescimento, independentemente de ser ou não Páscoa", pelo que "o nacional e o espanhol são aqueles que mais se fazem sentir nesta altura", até por uma questão de proximidade geográfica. Destacando que há muitas reservas de última hora, o responsável estima uma ocupação na ordem dos 80 a 90%.

Uma previsão semelhante é feita por Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA): "Há unidades hoteleiras perto dos 100%, mas, no geral, a ocupação estará acima dos 80%". A expectativa, assume, é que haja um aumento das reservas na ordem dos 5 a 6% nos alojamentos classificados oficialmente, depois de no ano passado se ter registado uma descida, em parte porque "as pessoas escolheram outros meios, nomeadamente o alojamento local". A Páscoa "é o motor de arranque para a época turística" e será também "um bom barómetro" relativamente ao que vai acontecer no verão. Abril já é época "média" no Algarve e esperam-se estadas de quarta-feira a domingo da próxima semana ou até segunda-feira, o que é bom para as unidades hoteleiras.

Londres e Lisboa no top Trivago

No ranking elaborado pela Trivago, Londres é o destino mais procurado pelos portugueses para este período, seguindo-se Lisboa, Barcelona, Albufeira, Porto, Madrid, Amesterdão, Paris, Roma e Ponta Delgada. Dentro do top, a cidade mais cara é Amesterdão e a mais barata é Ponta Delgada