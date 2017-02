Pub

Habitantes vão hoje à Câmara pedir ajuda. Já tiveram ordem para sair entre o Verão deste ano e o fim de 2018. O motivo estará relacionado com projetos de alojamento local para turistas

Dezassete famílias que moram no prédio número 25 da rua dos Lagares, na Mouraria, em Lisboa, foram informadas de que terão de abandonar as suas casas entre o Verão deste ano e o fim de 2018. Segundo conta a edição de hoje do jornal Público, o motivo para o despejo das pessoas poderá ser o alojamento local para turistas.

Os moradores vão hoje pedir ajuda à Câmara de Lisboa na reunião pública do município. A maioria dos inquilinos já vive no edifício há décadas e não tem para onde ir.

Na Câmara estão a ser apreciados pedidos de criação de alojamento local para turistas.

O prédio mudou de dono no Verão passado. Poucos meses depois, conta o jornal, o novo proprietário, a empresa de investimentos imobiliários IberAquisições, informou um conjunto de inquilinos que não irá renovar os contratos de arrendamento.