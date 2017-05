Pub

Este fim de semana, a Sala Tejo do Meo Arena recebe o evento 4Gamers Portugal. Entre torneios, workshops e sessões de autógrafos, visitantes vão ter também acesso ao Iberanime, evento de cultura pop japonesa

O que fazer durante os dois dias do 4Gamers Portugal?

› A sala vai estar dividida em vários espaços. Além dos e-Sports em dois palcos - "o primeiro evento em Portugal a ter dois palcos só para torneios", segundo a organização, que vão acontecer continuamente durante os dois dias - "o grande destaque do 4Gamers é a área de gaming", explica ao DN André Manz, organizador do 4Gamers. A feira vai ter as novidades das principais marcas da área e workshops gratuitos sobre temas como multimédia e videojogos. Existe ainda uma área de retrogaming "onde pais e filhos poderão aproveitar para conviver e reviver alguns jogos e consolas mais clássicas", anuncia a organização, e sessões de autógrafos e de fotografias com streamers e youtubers. Além dos espaços do 4Gamers, quem comprar o passe de dois dias (26 euros para adultos, 50 euros para famílias) tem também acesso ao Iberanime, evento sobre cultura pop japonesa.

Com vai ser a competição?

› Vão decorrer dois torneios de e-Sports. Um de League of Legends (LoL) e outro de Counter Strike: Global Offensive (CS:GO). Para estes torneios estiveram inscritas mais de cem equipas que passaram por qualificações e que agora disputam as finais no evento, os vencedores ganham o "prize pool de 20 mil euros". Foram apuradas três equipas nacionais para o LoL e cinco equipas nacionais de CS:GO. A estas juntam-se duas equipas internacionais Giants Gaming (maioritariamente de Espanha e alguns jogadores de outros países europeus) no torneio 4Gamers Omen LoL Masters e Space Soldiers (Turquia) no torneio 4Gamers Omen CS:GO Masters. Além destes dois torneios, na feira vão decorrer também competições de Clash Royal, Farpoint, Gran Turismo Sport, GT Sport, entre outros videojogos.

A quem se destina este evento?

› O 4Gamers é um evento "pensado e desenvolvido à medida daquele que era um dos maiores pedidos dos fãs das áreas de gaming e e-Sports: maior desenvolvimento da sua comunidade em Portugal", aponta André Manz. Segundo o organizador, a feira vem no seguimento de "uma tendência que está em crescimento exponencial, um pouco por toda a Europa, e que já é uma realidade bem cimentada nos EUA, que tem muito que ver com esta nova geração dos Millennials e até já a seguinte, que nascem com acesso à internet desde sempre, jogam em consolas, computadores e smartphones mesmo antes de saberem escrever e vivem este universo, que é muito digital, como nenhuma outra".

Como surgiu?

› O 4Gamers torna-se este ano independente pela primeira vez. Nasceu como uma secção dentro do Iberanime - "um evento que já é organizado para as famílias, com um grande foco no público jovem, dedicado à cultura pop japonesa", define André Manz -, mas a procura "cresceu de tal forma que teve de assumir contornos próprios". Para este ano de estreia a solo, os eventos são parceiros e realizam-se no mesmo fim de semana, em instalações contíguas, "para os fãs de ambos poderem conhecer os dois", antecipa o responsável.

Quantas pessoas são esperadas no evento?

› A organização está a estimar que "ao longo de todo o fim de semana", entre Iberanime e 4Gamers, passem pelo Parque das Nações "35 mil pessoas". Convidados especiais como o gamer português Ricardo Fox Pacheco ou o youtuber gaming Eduardo Faria (Venom) - que no evento vai responder a questões dos fãs e participar em sessões de autógrafos - são algumas das atrações com que a organização espera atrair mais visitantes.

É só para quem acompanha as últimas novidades?

› As principais marcas do mercado vão estar na feira para apresentar as suas novidades, mas o 4Gamers também quer celebrar os primeiros anos do gaming. Uma das áreas é o retrogaming, onde os visitantes são convidados a recordar como se jogava nos primeiros Gameboys, PC ou primeiras consolas. É uma área em que os mais velhos podem matar saudades dos jogos da infância e juventude.